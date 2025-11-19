ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

استهل المحافظ الاجتماع، بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موجها بوضع لوحات إرشادية في مداخل المراكز التكنولوجية تتضمن المستندات المطلوبة للتصالح، والإعلان عن أرقام موحدة عبر صفحات الوحدات المحلية لتلقي شكاوى المواطنين، إضافة إلى تخصيص "الشباك الواحد" لاستقبال الاستفسارات والشكاوى لتسريع وتسهيل الإجراءات.

وأكد المحافظ، أنه سيتم محاسبة أي موظف يثبت تعمده تعطيل إجراءات استخراج التراخيص أو مصالح المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون بحزم واستبعاد المخالفين.

وفي ملف الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب والإعادة المقرر عقدها في 3 و4 ديسمبر المقبل، أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالحياد التام من قبل جميع الأجهزة التنفيذية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، أسوة بما أتخذ في الجولة الأولى .

كما شدد المحافظ على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم نشر أي بيانات أو مستندات تخص أي جهة حكومية عبر الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أي موظف يثبت تورطه في ذلك سيخضع للمساءلة القانونية الفورية.

واختتم المحافظ، الاجتماع بالتأكيد على استمرار متابعة جميع الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والعمل المتواصل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.