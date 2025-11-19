مجلس مدينة الأقصر يواصل حملاته لاسترداد أراضي أملاك الدولة -صور

الأقصر - محمد محروس:

نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة تعديات واسترداد أراضى أملاك دولة على مساحة 5 قيراط و12 سهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ضمن الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وتضمنت أعمال الحملة المكبرة استرداد قطعة أرض أملاك دولة متعدِ عليها من قبل أحد المواطنين والكائنة بشارع التليفزيون حوض الـ 18، بمساحة 1 قيراط تقريباِ مزروعة أشجار ولا يوجد مباني، حيث تم تسليمها والتحفظ عليها من قبل حي جنوب.

كما تم استرداد قطعة أرض مزروعة أملاك دولة على مساحة 4 قيراط و12 سهم، متعدِ عليها بمنطقة العوامية خلف مبنى مجلس مدينة الأقصر، ولا يوجد بها مباني قائمة محاطة بسور وتم التحفظ عليها من قبل حي جنوب، وتم تنفيذ الإزالة والاسترداد بوجود الحملة المكبرة والمشاركين بالحملة، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، وضبط ملف تقنين وضع اليد.

شارك في الحملة كل من: حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، والعميد دكتور أحمد عبادي مأمور قسم شرطة الأقصر، وحسن عبده رئيس حي جنوب وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، والمهندس كرم ناجي المكتب الفني ومسؤول نزع الملكية بالمحافظة، ومحمد كمال مسؤول أملاك الدولة ومحمد عبد اللاهي مسؤول التقنين بالمدينة، وعصام عبد الراضي نائب مدير إدارة المتابعة الميدانية.