مسعف وسائق إسعاف بقنا يعيدان 50 ألف جنيه وأجهزة عُثر عليها بموقع حادث

أعاد مسعف وسائق سيارة إسعاف في محافظة قنا، مبلغاً مالياً وأجهزة عثرا عليها داخل مركبة تعرضت لحادث على طريق البطحة، في نطاق مركز نجع حمادي شمال المحافظة.



كانت بداية الواقعة عندما عثر المسعف علي محمود والسائق رشاد لبيب على كرتونة بداخلها 50 ألف جنيه ولاب توب وكرتونة أخرى تحتوي على كاميرات مراقبة، وذلك أثناء إسعافهما مندوبًا أصيب في حادث بالطريق ذاته.



وقام الاثنان بتسليم المقتنيات كاملة إلى نقطة الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها إلى صاحبها.



وأكد المسعف علي محمود والسائق رشاد لبيب، أنهما يواجهان مثل هذه المواقف باستمرار أثناء عملهما، وأن إعادة الحقوق لأصحابها واجب مهني وأخلاقي، مشددين على أن الأمانة شرف لا يتجزأ من عملهم.



وتلقى موقفهما إشادة واسعة من الأهالي وزملائهما في العمل، باعتباره نموذجًا يحتذى به في التفاني وأداء الأمانة.