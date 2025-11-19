إعلان

مسعف وسائق إسعاف بقنا يعيدان 50 ألف جنيه وأجهزة عُثر عليها بموقع حادث

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:47 ص 19/11/2025

مسعف وسائق إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعاد مسعف وسائق سيارة إسعاف في محافظة قنا، مبلغاً مالياً وأجهزة عثرا عليها داخل مركبة تعرضت لحادث على طريق البطحة، في نطاق مركز نجع حمادي شمال المحافظة.


كانت بداية الواقعة عندما عثر المسعف علي محمود والسائق رشاد لبيب على كرتونة بداخلها 50 ألف جنيه ولاب توب وكرتونة أخرى تحتوي على كاميرات مراقبة، وذلك أثناء إسعافهما مندوبًا أصيب في حادث بالطريق ذاته.


وقام الاثنان بتسليم المقتنيات كاملة إلى نقطة الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها إلى صاحبها.


وأكد المسعف علي محمود والسائق رشاد لبيب، أنهما يواجهان مثل هذه المواقف باستمرار أثناء عملهما، وأن إعادة الحقوق لأصحابها واجب مهني وأخلاقي، مشددين على أن الأمانة شرف لا يتجزأ من عملهم.


وتلقى موقفهما إشادة واسعة من الأهالي وزملائهما في العمل، باعتباره نموذجًا يحتذى به في التفاني وأداء الأمانة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعف وسائق إسعاف قنا 50 ألف جنيه موقع حادث

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة