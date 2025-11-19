إعلان

إصابة ميكانيكي إثر اصطدام قطار بجرار صيانة داخل محطة التوفيقية في البحيرة

كتب : مصراوي

02:48 ص 19/11/2025

سيارة إسعاف- أرشيفية

البحيرة- أحمد نصرة:

أصيب ميكانيكي داخل محطة السكة الحديد بالتوفيقية، التابعة لمركز إيتاي البارود، بالبحيرة إثر انقلاب جرار صيانة بعد اصطدامه بقطار بضائع.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد، بوقوع الحادث داخل المحطة، إثر ذلك انتقلت قوة من الشرطة.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ولوادر السكة الحديد والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود.

تبين من الفحص انقلاب جرار صيانة داخل المحطة فى الاتجاه إلى الإسكندرية عقب اصطدامه بقطار بضائع مكون من جرار وعربتين، مما أدى إلى إصابة "عصام القطب محمد"، 32 عاما، ميكانيكي بالسكة الحديد، مقيم كفر الزيات، بجرح قطعي بالذراع الأيسر وكدمة بالصدر.

نقل المصاب إلى مستشفى إيتاي البارود، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

