"عرفوا اسمها من كراستها".. مصرع طفلة سقطت من قطار أشمون بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أصيب الأهالي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء الثلاثاء، بحالة من الحزن الشديد بعد سقوط طفلة من قطار قادم من أشمون ومتجه إلى القاهرة، في منطقة تقع بين محطتي أشمون ومحلة سبك، وذلك في حوالى الساعة السادسة والنصف مساءً.

بدأ الموقف حين عثر عدد من المواطنين على طفلة صغيرة تحمل حقيبة مدرسية وكتبًا، وبحوزتها كراسة مدوّن عليها اسم "حنين محمد"، دون وجود أي مرافق لها في موقع الحادث، ما أثار تساؤلات حول سبب وجودها بمفردها داخل القطار.

ووصلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى المكان على الفور، ونقلت الطفلة إلى المستشفى العام بأشمون لتلقي الرعاية الطبية.

في وقت لاحق، تم التعرف على هويتها بالكامل؛ إذ تبين أنها تُدعى "حنين.م.ق.أ"، بينما كان أهلها في طريقهم إلى المستشفى في حالة صدمة كبيرة عقب علمهم بالواقعة.