"موروث لا يموت".. سوهاج تجمع روّاة السيرة الهلالية في ملتقى علمي دولي

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تستضيف محافظة سوهاج الملتقى العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية المصرية بعنوان "الندوة الدولية الأولى.. السيرة الهلالية ورواتها"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وقصر ثقافة الطفل بسوهاج، خلال الفترة من يوم الأحد 23 وحتى الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.



ومن جانبها أوضحت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنه قد وقع الاختيار على محافظة سوهاج لإقامة فعاليات الملتقى باعتبارها إحدى البيئات الحاضنة للتراث الثقافي غير المادي المتمثل في " السيرة الهلالية " ورواتها من الملاحم الشعبية في صعيد مصر، مما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية التراث غير المادي كأحد مكونات الهوية الوطنية المصرية .



الجدير بالذكر أن الفعاليات تستمر على مدار 3 أيام متتالية، وتشمل 5 جلسات ثقافية متنوعة، حيث تبدأ الفعاليات وافتتاح اليوم الأول بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، وتتضمن 3 جلسات، ثم تبدأ فعاليات اليوم الثاني والثالث بقصر ثقافة الطفل بمقر قصر الثقافة بمدينة سوهاج، وتشمل الجلسة الرابعة في اليوم الثاني، والجلسة الخامسة في اليوم الثالث متضمنا ختام فعاليات الملتقى وعدد من التكريمات، بالإضافة إلى أمسية فنية مع رواة وشعراء السيرة الهلالية.