محافظ الدقهلية يتفقد سوق الحمام بالمنصورة ويوجه بنقله

كتب : رامي محمود

12:37 م 18/11/2025

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:
أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها شوارع وميادين حي غرب المنصورة، رافقه خلالها محمد أمين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة قرر، محافظ الدقهلية نقل سوق الحمام بمنطقة الشيخ حسانين إلى سوق الخضار خلف الكنيسة، بهدف تنظيم الحركة داخل المنطقة، والتيسير على المواطنين والبائعين، ومنع التكدس ومظاهر العشوائية، وتحسين الحركة المرورية، وكلف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ حالة النظافة العامة والانضباط المروري، موجهاً باستمرار تكثيف أعمال رفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات في عدد من المناطق الحيوية، لضمان سيولة الحركة وتحقيق الانضباط في الشوارع الرئيسية والفرعية.

طارق مرزوق الدقهلية سوق الحمام المنصورة

