محافظ الشرقية يعلن إطلاق أول منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة المشروعات

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، إطلاق أول منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة ومتابعة المشروعات على مستوى المحافظة، في خطوة تُعد نقلة نوعية نحو تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، وذلك ضمن مخرجات الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2025 – 2030، المتسقة مع رؤية مصر 2030.

وقال المحافظ إن المنظومة الجديدة تهدف إلى حوكمة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم متخذي القرار من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة، بما يساهم في القضاء على المعاملات الورقية وتطوير الأداء المؤسسي.

من جانبه، استعرض الدكتور حسيني محمد الحسيني، رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية ومدير المشروعات والمكتب الفني بالمحافظة، مكونات المنظومة التي تشمل المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها والمستهدف تنفيذها لسد الفجوات التنموية. كما تعتمد المنظومة على ترتيب أولويات المشروعات وفق معايير مفاضلة دقيقة تعزّز النزاهة والشفافية في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والخطة الاستثمارية للمحافظة، مع ربط البيانات بنظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأوضح مدير المشروعات أن المنظومة تتيح رقابة إلكترونية كاملة على الجهات التنفيذية بالمحافظة، بما في ذلك المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات والشركات، من خلال تحليل البيانات لتحديد أوجه القصور واتخاذ الإجراءات التصحيحية. كما تمكّن من متابعة أداء الشركات المنفذة للمشروعات وتقييمها وإصدار تقارير فورية تدعم متخذي القرار.

وأكد أن إطلاق هذه المنظومة يجعل محافظة الشرقية نموذجًا رائدًا في مجال حوكمة المشروعات، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأشاد المحافظ بجهود فريق العمل الذي شارك في إعداد المنظومة، مؤكدًا أن العمل جاء بروح تعاون عالية قدمت بيانات دقيقة تعكس الصورة الحقيقية لأداء المحافظة وتلبي تطلعات المواطنين.