بعد اتهامات الأسرة.. الأمن يكشف ملابسات مصرع "عامل مصنع الخانكة"

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية عن الملابسات الأولية في واقعة وفاة الشاب محمد إ.، الشهير بـ"عطوة"، 30 عامًا، داخل مصنع بمنطقة أبو زعبل في الخانكة، بعد أن أثارت أسرته شبهات جنائية حول الحادث.

صعق كهربائي أم شبهة جنائية؟

أوضحت التحريات المبدئية أن الوفاة نتجت عن صعق كهربائي تعرض له الشاب أثناء عمله على إحدى الماكينات، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وذلك بعد فحص موقع البلاغ الذي أظهر وجود آثار سحجات وحروق حول رقبة وصدر وذراعي المتوفى، ما يدعم فرضية الصعق.

تحقيقات موسعة بعد اتهامات الأسرة

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم الدكتور أمير الكومي، رئيس مباحث الخانكة، إلى المصنع. ونظرًا لاتهامات الأسرة بوجود شبهة جنائية، وسّعت فرق البحث الجنائي من تحرياتها واستمعت لأقوال شهود العيان من العاملين.

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها الجامعي، بينما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بشكل قاطع، وكلفت المباحث بمواصلة التحريات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من صحة الاتهامات.



