مصرع 6 عناصر إجرامية في مداهمة لأخطر بؤر المخدرات بالبحيرة

كتب : مصراوي

09:02 م 17/11/2025

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة نوعية استهدفت إحدى أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظات وجه بحري.

وتابع ضباط الإدارة نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة اتخذت من علانية الاتجار في المواد المخدرة نهجًا لها بقرية الضهرية، التابعة لمركز إيتاي البارود، حيث استغل عناصرها الطبيعة الجغرافية المتاخمة لمحافظتي البحيرة والغربية، وما يفصلها من مجرى نهر النيل، للهروب عبر مراكب نيلية تفاديًا للملاحقات الأمنية.

وعقب التأكد من سلامة وصحة المعلومات واستئذان النيابة العامة بمركز إيتاي البارود، جرى استهداف العناصر الإجرامية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، ورصدت القوات تحركات المتهمين وتتبعهم، قبل أن يبادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر التعامل عن مصرع: محمود ع ال، محمود ا ب، السعيد ع، مقيمون قرية مستناد التابعة لمركز شرطة شبراخيت، وفتحي م ع ر، أحمد م ال، علاء هـ ع، مقيمون قرية بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ونُقلت الجثامين إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

