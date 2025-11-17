الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



وصف المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، موجة الأمطار التي ضربت المدينة فجر الخميس الماضي بأنها كانت غير مسبوقة، حيث بلغت كميتها 55 ملليمترًا بمقياس الأمطار.



وأكد قنديل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الشركة واجهت هذا التحدي بمنظومة ضخمة تضم 186 محطة رفع، ونجحت في إعادة الوضع إلى طبيعته في زمن قياسي.



زمن قياسي لسحب تجمعات المياه



وقال رئيس الشركة: "في الظروف العادية، تحتاج كمية أمطار بسيطة تبلغ 3 ملليمترات إلى ساعة كاملة بعد توقفها ليتم سحب تجمعاتها، لكن خلال الموجة الأخيرة، ورغم ضخامة كمية الأمطار، استطاعت فرقنا ومعداتنا إعادة الوضع في الشوارع إلى طبيعته خلال نصف ساعة فقط من توقف المطر".



خطة تطوير بـ8 مليارات جنيه



وأضاف قنديل أن التحدي الأكبر يكمن في التغيرات المناخية والتوسع العمراني، مشيرًا إلى أن الشركة أنفقت ما يتجاوز 8 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين (6 مليارات لتطوير الشبكات ومليارا جنيه لتطوير 86 محطة) لمواكبة هذه التحديات.



مشروعات جديدة لفصل مياه الأمطار



وكشف رئيس الشركة عن الخطة المستقبلية لاستكمال استراتيجية فصل مياه الأمطار، قائلاً: "سننتهي من الكورنيش بالكامل ثم ننتقل إلى منطقة أبو قير، كما بدأنا بالفعل مشروعًا كبيرًا في منطقة سبورتنج خلف سور النادي لإنشاء محطة وشبكة كاملة لبسط الأمطار لمنع دخولها إلى شبكة الصرف الصحي".



العجمي والمياه الجوفية وسلوكيات المواطنين



وفيما يتعلق بمشاكل بعض المناطق، أشار إلى أن منطقة العجمي تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وفاقد مياه الشرب الذي يصل إلى 55%، بالإضافة إلى سلوكيات بعض المواطنين بإلقاء المخلفات في المطابق، مناشدًا إياهم بالحفاظ على الشبكة لضمان تقديم خدمة أفضل وتجنب زيادة التعريفة.