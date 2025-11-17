إعلان

بالصور.. قافلة طبية تفحص 1181 مواطنًا بقرية الدكة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

04:04 م 17/11/2025
أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية الصحة بأسوان تنظيم القوافل الطبية المجانية في مختلف المراكز والمدن، لا سيما داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وقال الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة، واستمرت أعمالها على مدار يومين، وأسفرت عن إجراء الكشف الطبي لـ1181 مواطنًا ومواطنة.

وأضاف سعيد أن القافلة قدمت العديد من الخدمات العلاجية في تخصصات متنوعة، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية، وعقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي للأهالي.

وأشار إلى أن القافلة تمت بإشراف ومشاركة كل من الدكتور طارق حسن، منسق القوافل العلاجية، والدكتور هشام فتحي، مسئول العيادات، والدكتورة هدى إسماعيل، مسئولة الإمداد الدوائي، فضلًا عن القيادات التنفيذية المختصة.

