

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف القارئ الشاب محمد سامي محمد سليمان، ابن قرية شبراباص بمحافظة المنوفية، في معلومات خاصة وردت عبر بث مباشر على موقع مصراوي، اليوم الاثنين، تفاصيل رحلته مع برنامج دولة التلاوة، مؤكدًا أن مشاركته لم تكن مخططًا لها، وأن "كل خطوة كانت بترتيب ربنا".

وقال محمد سامي إن أحد أصدقائه هو من لفت نظره لفكرة التقديم في البرنامج، فاستجاب لها دون تردّد، وبدأ أول اختبار داخل مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، أمام مسؤولين من الإذاعة المصرية، قبل أن يخوض سلسلة من الاختبارات المتتالية التي انتهت بوصوله إلى مرحلة التسجيل في القنوات المصرية والانضمام رسميًا لبرنامج دولة التلاوة.

وأكد القارئ الشاب أن حفظه للقرآن الكريم وإجادته للتلاوة بالقراءات المختلفة كانا الدافع الأكبر نحو الاستمرار، مشيرًا إلى أنه يعشق القرآن ويسعى دائمًا للترقي به، وأن مشاركته في البرنامج كانت فرصة لعرض موهبته أمام لجنة من العلماء والمتخصصين.

وأضاف أنه يعتبر هذه التجربة بداية لطريق أطول في خدمة كتاب الله، وأن الدعم الذي تلقّاه من أسرته وأصدقائه كان عاملاً أساسيًا في نجاحه خلال المرحلة الأولى من البرنامج.