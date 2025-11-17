إعلان

"كل خطوة بترتيب ربنا".. قارئ المنوفية يكشف كواليس وصوله لـ"دولة التلاوة": صدفة

كتب : مصراوي

03:25 م 17/11/2025

القارئ الشاب محمد سامي محمد سليمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


المنوفية- أحمد الباهي:

كشف القارئ الشاب محمد سامي محمد سليمان، ابن قرية شبراباص بمحافظة المنوفية، في معلومات خاصة وردت عبر بث مباشر على موقع مصراوي، اليوم الاثنين، تفاصيل رحلته مع برنامج دولة التلاوة، مؤكدًا أن مشاركته لم تكن مخططًا لها، وأن "كل خطوة كانت بترتيب ربنا".

وقال محمد سامي إن أحد أصدقائه هو من لفت نظره لفكرة التقديم في البرنامج، فاستجاب لها دون تردّد، وبدأ أول اختبار داخل مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، أمام مسؤولين من الإذاعة المصرية، قبل أن يخوض سلسلة من الاختبارات المتتالية التي انتهت بوصوله إلى مرحلة التسجيل في القنوات المصرية والانضمام رسميًا لبرنامج دولة التلاوة.

وأكد القارئ الشاب أن حفظه للقرآن الكريم وإجادته للتلاوة بالقراءات المختلفة كانا الدافع الأكبر نحو الاستمرار، مشيرًا إلى أنه يعشق القرآن ويسعى دائمًا للترقي به، وأن مشاركته في البرنامج كانت فرصة لعرض موهبته أمام لجنة من العلماء والمتخصصين.

وأضاف أنه يعتبر هذه التجربة بداية لطريق أطول في خدمة كتاب الله، وأن الدعم الذي تلقّاه من أسرته وأصدقائه كان عاملاً أساسيًا في نجاحه خلال المرحلة الأولى من البرنامج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد سامي محمد سليمان دولة التلاوة محافظة المنوفية برنامج دولة التلاوة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو