نزيف الأسفلت يحصد أرواح عمال المنيا.. أسماء ضحايا حادث صحراوي سمالوط

حصل مصراوي على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع: زينب جمال عطوة، 40 سنة، تقيم مركز مغاغة، وأصيب 14 عاملاً وهم: راوية عبد الحميد أحمد، 30 سنة، كريم محمد عبد الحميد، 19 سنة، إفراج جمعة أحمد، 40 سنة، إسلام ربيع محجوب، 26 سنة، عصام السيد إبراهيم، 22 سنة، روندا خلف عبد الحميد، 16 سنة، رحمة رمضان عبد الحميد، 16 سنة.

كما أصيب في الحادث كل من: إيمان محمد عبد السلام، 39 سنة، سعيد أبو زيد عبد الغفار، 45 سنة، منيرة عاطف فؤاد، 30 سنة، رضا السيد إبراهيم،28 سنة، ثريا رجب مصطفى، 45 سنة، شعبان عبد الجواد خليفة، 38 سنة، بريك صالح عوض، 21 سنة ( جميعهم يقيمون مركز مغاغة ) ، ومصابون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة آخرين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع سيدة وإصابة 14 من مستقلي السيارة بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.