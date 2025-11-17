مصرع سيدة وإصابة 14 في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 14 آخرون بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، مما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة آخرين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع السيدة وإصابة 14 من مستقلي السيارة بكسور وكدمات متنوعة، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.