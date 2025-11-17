تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قافلة المساعدات الإنسانية وتجهيز العرائس التي أطلقتها إحدى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار تعزيز الجهود المجتمعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

شارك في الفعاليات الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ عماد عوض رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني. كما حضرت عزة عبد السلام مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية.

وضمت القافلة أجهزة تجهيز العرائس، مراتب، بطاطين، أثاث، بالإضافة إلى كميات من اللحوم والأدوية والمواد الغذائية، حيث تم اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة استعدادًا لتوزيعها على الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر المستحقة.

وخلال الجولة، هنأ المحافظ العرائس بقرب زفافهن، معربًا عن سعادته بالمشاركة في المبادرة التي تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الفتيات ودعمهن في بداية حياتهن الأسرية. وأشاد بدور المجتمع المدني في تعزيز التكامل مع الجهود الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إشراك المجتمع المدني في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن المبادرات المجتمعية تشمل تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الجراحة والكراسي المتحركة والمواد الغذائية، إلى جانب تجهيز العرائس بالكامل، مشددًا على أن جميع المساعدات تخضع لإشراف كامل لضمان وصولها لمستحقيها وفق الضوابط والاحتياجات الفعلية، مع التأكد من جودة وصلاحية ما يتم تقديمه.