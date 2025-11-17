لمدة 5 ساعات.. قطع التيار الكهربائي في 14 قرية بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي عن 14 قرية ومنطقة بـ5 مراكز على محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، 17 نوفمبر 2025 ولمدة 5 ساعات، في إطار خطتها الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين.

كشف بيان شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن تأثر 14 قرية ومنطقة على مستوى المراكز الخمسة بانقطاع التيار الكهربائي وهما: "شنو وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وجزء من قرية شباس الشهداء بمركز دسوق، وقرية الشخلوبة وتوابعها مركز سيدي سالم، والمزارع السمكية بمركز بلطيم".

كما شمل التأثير مناطق: "قرية أبو خشبة وخان الجني بمركز مطوبس، وقرى الغابات وقرية أم سن وتوابعها بمركز الرياض، وقرية تفريعة عزيز الشرقية والغربية بمركز كفر الشيخ، وابراج مكة ومنطقة المحرقة، وعمارات الأوقاف بمدينة كفر الشيخ".