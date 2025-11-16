غلق وإنذار 10 منشآت طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شنَّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد من العيادات والمستشفيات الخاصة بمدينة الإسماعيلية.

في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إنذار 6 منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد 4 منشآت مخالفة، والتى صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني بالمخالفة للمادة 1/2 من قانون 51 لسنة 81، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف والعمليات.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه، قد قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة آية عبد الناصر، وبالتعاون مع الدكتور أحمد إسماعيل، ودكتورة أميرة وليد من هيئة الدواء المصرية؛ للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.

ومرت اللجنة على 16 منشأة وتشمل عيادة قلب، عيادة باطنة وحميات، مستشفى خاص، معمل تحاليل وتخصصات أخرى.