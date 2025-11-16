مشاجرة دامية تسفر عن إصابة 6 أشخاص بسوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في مشاجرة بين طرفين، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بنجع طايع دائرة المركز.

تبين من التحريات حدوث مشاجرة بين طرف أول "رشوان. ر" 43 عامًا، "صلاح. ع" 22 عامًا، "أبو بكر. ر" 38 عامًا، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وطرف ثان "محمد. أ"، 63 عامًا، "مصطفى. م" 35 عامًا، "علاء. م" 38 عامًا.

جرى نقل المصابين لمستشفى المراغة المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.