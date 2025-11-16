الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد ، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في مستهل زيارته للمحافظة، صباح اليوم، بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لقطاع أبنية المحاكم، والمستشار الدكتور يحيى البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار أحمد عمران رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، ولفيف من السادة أعضاء الهيئات القضائية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الاستقبال، أجرى الوزير والمحافظ ومرافقيهما جولة بحديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، قام خلالها الوزير والوفد المرافق بزراعة بعض فسائل النخيل؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.

هذا ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد و افتتاح عدد من المشروعات، إلى جانب عقد لقاء موسّع مع السادة أعضاء الهيئات القضائية بمجمع المصالح الحكومية.