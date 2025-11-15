بالصور- الرياح الشديدة تمزق دعاية مرشحي مجلس النواب بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

تسببت موجة الرياح الشديدة التي تتعرض لها محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، في تمزيق لافتات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025، حيث تشهد المحافظة رياحًا شديدة مصحوبة بعاصفة رملية.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ، موجهة بالالتزام التام بالخطة الموضوعة مسبقًا للتعامل مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار أو السيول، وأي تداعيات قد تحدث نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتعد جنوب سيناء من محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تكون فترة الصمت الدعائي يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، وفي الداخل يومي 24 و25 من نفس الشهر.

وترشح بمحافظة جنوب سيناء 14 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، بواقع 6 مرشحين بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول شرم الشيخ، و8 مرشحين بالدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة الطور. وتم استبعاد مرشحين لعدم استيفائهم الشروط القانونية اللازمة لخوض السباق الانتخابي.

وترشح لخوض انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي بالدائرة الأولى كلٌّ من:

حسن موسى جبلي صبيح، مرشح حزب مستقبل وطن، رقم 1، رمز القلم، وأحمد ناصر محمد موسى، رقم 2 مستقل، رمز الأسد، وسيد أحمد إبراهيم المالكي، رقم 3 مستقل، رمز التمساح، وعايد فتيح عايد جبلي، رقم 4 مستقل، رمز ساعة اليد، وسالم موسى حمدان سبيل، رقم 6 مستقل، رمز الطائرة الهليكوبتر، ومحسن محمد إبراهيم جعفر، رقم 8 مستقل، رمز الديك.

كما ترشح لخوض الانتخابات على المقعد الفردي بالدائرة الثانية كلٌّ من:

غريب أحمد حسان جميع، رقم 1 مستقل، رمز الصقر، وعمر إبراهيم عمر الجندي، رقم 2 مستقل، رمز المدفع، وسبيل سليم عامر روبيض، رقم 3 مستقل، رمز الغزال، وإبراهيم رفيع سلامة رفيع، رقم 4 حزب حماة الوطن، رمز التاج، وسليمان حميد إبراهيم طعيمة، رقم 5 مستقل، رمز السفينة، ومحمد عوض السيد محمد، رقم 6 مستقل، رمز الحوت، وعطية حميد محمد طه البدري، رقم 9 مستقل، رمز الكف، وماجد عطوة سالم، رقم 10 مستقل، رمز الفنجان.

وجرى استبعاد مرشحين لعدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة لخوض السباق الانتخابي.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء على المقاعد الفردية، بعد أن حسم مجدي بيومي مرشح حزب مستقبل وطن مقعد القائمة الوطنية الموحدة.

كما تُجرى الانتخابات في الفردي على ثلاث مقاعد منها مقعد المرأة، والذي جاء من نصيب مرشحة حزب الجبهة الوطنية النائبة فضية سالم. ويخوض حسين موسى مرشح حزب مستقبل وطن السباق على المقعد الفردي، كما يخوض إبراهيم رفيع الانتخابات على مقعد حزب حماة الوطن فردي.