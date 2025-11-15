المنيا - جمال محمد:

أطلقت جامعة المنيا مسابقة مفتوحة لإعادة تصميم شعارها، ليكون معبرًا عن الهوية الثقافية والحضارية لمحافظة المنيا، عروس الصعيد وموطن رأس نفرتيتي رمز الجمال والإبداع، وبما يعزز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا، احتفالاً بمرور خمسين عامًا على تأسيسها.

وأكدت الجامعة في بيان لها أن المسابقة تأتي ضمن جهودها لتعزيز هويتها البصرية، بما يعكس تاريخها العريق ورؤيتها المستقبلية.

- شروط المسابقة

- استلهام روح التصميم من الشعار الحالي للجامعة، مع الحفاظ على رأس نفرتيتي كعنصر بصري رئيسي يعبر عن الأصالة والهوية الثقافية.

- أن يعكس الشعار قيم الجامعة في العلم والابتكار والتنمية والانتماء الوطني.

- أن يكون مناسبًا للاستخدام في جميع الوسائط الرقمية والمطبوعة، مع إمكانية إضافة اسم الكلية باللغتين العربية والإنجليزية، وإمكانية تخصيص ألوان الكتابة لكل كلية.

- يحق لكل مشارك أو فريق تقديم تصميم واحد فقط، مرفقًا بشرح مختصر يوضح فكرة الشعار ودلالاته.

- بمجرد المشاركة، يصبح التصميم ملكًا لجامعة المنيا.

- الفئة المستهدفة

طلاب الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجون، والفنانون والمصممون من داخل وخارج محافظة المنيا.

- الجوائز والتكريم

يحصل الفائز أو الفريق الفائز على شهادة تقدير من الجامعة وجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وسيتم اعتماد تصميمه ليصبح الهوية الرسمية الجديدة للجامعة. يحق للجنة التحكيم إجراء التعديلات اللازمة بعد اختيار الفائز واستدعاء صاحب - أصحاب التصميم لمناقشة التفاصيل.

- موعد وآلية التقديم

تستقبل المشاركات حتى يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، ويرسل التصميم بصيغة صورة عالية الجودة (لا تقل عن 300 DPI) عبر البريد الإلكتروني: president@mu.edu.eg، وسيتم إرسال تأكيد بالاستلام، أو تسليم نسخة مطبوعة ونسخة رقمية إلى مكتب رئيس الجامعة.