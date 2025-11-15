مستشفى الأمراض العقلية تصدر تقريرها عن زوج لاعبة الجودو بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى العباسية للصحة النفسية عن سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل زوجته، لاعبة الجودو بنادي سموحة، دينا علاء في الإسكندرية، وبيّن تمتعه بالوعي الكامل والإدراك أثناء ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه.

وكان المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الرمل أول الجزئية بالإسكندرية، قد قرر إيداع زوج المجني عليها بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية تحت الملاحظة لبيان مدى سلامة قواه العقلية ومسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

- تفاصيل الواقعة:

تعود الواقعة إلى منتصف أغسطس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن وفاة دينا علاء وإصابة زوجها بطلق ناري، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت حراسة أمنية مشددة.

- المعاينة والتحريات:

أظهرت المعاينة الأولية وجود جثة المجني عليها ملقاة على أرضية الشقة، مصابة بثلاث طلقات نارية أُطلقت من مسافة قريبة، فيما عُثر على زوجها بجوارها مصابًا وبجواره السلاح المستخدم في الجريمة. وتشير التحريات إلى وجود خلافات زوجية سابقة، علمًا أن المجني عليها كانت أمًا لطفلين توأم.

- شهادات الجيران:

استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان الذين أكدوا حسن سمعة المجني عليها وتفانيها في رعاية طفليها. وأفاد أحد الجيران بسماع مشادة صباح يوم الجمعة، أعقبها صوت إطلاق نار وصراخ الأطفال، قبل أن يكتشف الحادث داخل الشقة.

- إجراءات النيابة:

أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الإجراءات، حيث تم تسليم الجثمان إلى الأسرة، وشُيعت جنازتها وسط حالة من الحزن في الوسط الرياضي، الذي نعى اللاعبة دينا علاء باعتبارها من أبرز لاعبات الجودو في نادي سموحة.