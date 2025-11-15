إعلان

قرار عاجل من استئناف دمنهور بشأن قضية الطفل ياسين

كتب : أحمد نصرة

12:28 م 15/11/2025

الطفل ياسين

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالي بالمدرسة، إلى جلسة نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

ويواجه المتهم ص.ك، 79 عامًا، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، تهمة هتك عرض الطفل ياسين، البالغ من العمر 5 أعوام، في مرحلة الحضانة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

وتعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات تدل على الاعتداء الجنسي.


