البيئة تبحث خطوات السيطرة على مخلفات المجازر

عقد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا مع شركات جمع ونقل مخلفات المجازر (الدواجن والأسماك) المتعاقدة مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وذلك بعد مرور عام على بدء تنفيذ المنظومة.

استهدف الاجتماع تقييم سير العمل وتذليل أي عقبات واجهت الشركات أثناء تنفيذ المنظومة، وفق توجيهات الدكتورة منال عوض، لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من المخلفات.

وأوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الخطوات التنفيذية للسيطرة على مخلفات المجازر بالتعاون مع الوزارات والمحافظات المعنية، وفق تصنيف لجنة المواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53) التي صنفت المخلفات بأنها مخلفات "خطرة بشروط"، وبما يتماشى مع أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وتضمنت خطة المتابعة تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع تولد المخلفات، وشركات الجمع والنقل، وأماكن التخلص منها، إضافة إلى جمع بيانات دقيقة حول مجازر المواشي والدواجن والأسماك وأماكن التخلص الآمن منها على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح للشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، مع تحديد شركات النقل والمعالجة ومتابعة تقنين أوضاعها وفق اشتراطات الجمع والنقل والمعالجة، وتجهيز سيارات مجهزة باللوجوهات وأنظمة تتبع جغرافي بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد ياسر عبد الله، أهمية تنفيذ ندوات توعوية حول المخاطر البيولوجية للمخلفات الخطرة بشروط وطرق التعامل معها، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة. ويتم تنفيذ المتابعة وفق بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي يشمل إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمزايدات مثل: فصل مخلفات الدواجن عن الأسماك، استخدام براميل محكمة الإغلاق وغير قابلة للتفاعل، تنظيف وتعقيم البراميل بشكل دوري، والحصول على الموافقات اللازمة للتصاريح.

وشملت المتابعة أيضًا التعاون مع الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية، بدءًا بمحافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لضمان التزام شركات النقل والمحال والأسواق بإرسال المخلفات لشركات الجمع وفق الاشتراطات الفنية، وتقديم الدعم الفني والمتابعة الشاملة لمنظومة الإدارة المتكاملة لمخلفات المجازر والدواجن والأسماك.

جدير بالذكر، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان التخلص الآمن منها، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة، مع دعم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات وفق أعلى المعايير البيئية.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة والقاهرة تسجل 25 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

بعد مد المدة.. تعرف على موعد عمل حصر لجان الإيجار القديم

قانون الإجراءات الجنائية..تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي