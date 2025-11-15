اليوم.. استئناف دمنهور تنعقد لنظر سادس جلسات قضية الطفل ياسين

البحيرة - أحمد نصرة:

تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم السبت، سادس جلسات الاستئناف في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها "ص. ك" المراقب المالي بالمدرسة.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة، اليوم، إلى مرافعات الدفاع من طرفي القضية.

ويواجه المتهم "ص. ك"، 79 عامًا، مراقبًا ماليًا، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، تهمة هتك عرض الطفل ياسين، 5 أعوام، في مرحلة الحضانة، داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت والدة الطفل مشاكل صحية يعاني منها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات تشير إلى تعرضه لاعتداء جنسي.

