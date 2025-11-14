3 وفيات و9 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

شهدت الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، ووقوع عدد من الإصابات والوفيات.

ودفعت هيئة الإسعاف، بعدد من سيارات الإسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت محافظة المنيا، شهدت عصر اليوم الجمعة حادثا آخر، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي مما أسفر عن إصابة 20 عاملاً بكسور وجروح متنوعة.