المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال فعاليات افتتاح مسجد المركز الإسلامي بأبوقرقاص البلد، اليوم الجمعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بيوت الله ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في إنشاء وافتتاح المساجد الحديثة، ودعم دورها الدعوي والمجتمعي في نشر الفكر الوسطي المستنير.

من جانبه، افتتح هشام الضوّي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، المسجد على مساحة 420 مترًا، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي جرت بجهود ذاتية، وبتكلفة بلغت 300 ألف جنيه، ليعود المسجد لاستقبال المصلين في ثوبه الجديد وبما يليق بقدسية بيوت الله.

ويأتي افتتاح المسجد ضمن سلسلة الافتتاحات التي تنفذها مديرية أوقاف المنيا، في إطار خطتها للارتقاء بدور العبادة، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر، وتعزيز رسالة المساجد في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم.