القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه المتجه إلى القاهرة، بالقرب من مزلقان بلتان بمركز طوخ، اليوم الجمعة، حالة من التكدس المروري نتيجة حادث تصادم بين ثلاث سيارات، إحداها تويوتا والأخريان ربع نقل، ما أسفر عن تلفيات مادية فقط، دون وقوع إصابات بين قائدي السيارات أو الركاب.

وتلقى المسؤولون بغرفة عمليات المرور إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لفحصه واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت القوات بتأمين المنطقة ومنع تفاقم الكثافات المرورية، تمهيدًا لإعادة الحركة لطبيعتها.

وبدأت فرق المرور في رفع آثار الحادث وسحب المركبات المتضررة من نهر الطريق، فيما تواصل الجهات المختصة فحص أسباب التصادم ومعاينة التلفيات.

وتُهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة واتباع الإرشادات المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات أو أعمال تطوير، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.