إعلان

تصادم 3 سيارات يربك حركة المرور بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي (صور)

كتب : مصراوي

03:38 م 14/11/2025

حادث تصادم بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه المتجه إلى القاهرة، بالقرب من مزلقان بلتان بمركز طوخ، اليوم الجمعة، حالة من التكدس المروري نتيجة حادث تصادم بين ثلاث سيارات، إحداها تويوتا والأخريان ربع نقل، ما أسفر عن تلفيات مادية فقط، دون وقوع إصابات بين قائدي السيارات أو الركاب.

وتلقى المسؤولون بغرفة عمليات المرور إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لفحصه واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت القوات بتأمين المنطقة ومنع تفاقم الكثافات المرورية، تمهيدًا لإعادة الحركة لطبيعتها.

وبدأت فرق المرور في رفع آثار الحادث وسحب المركبات المتضررة من نهر الطريق، فيما تواصل الجهات المختصة فحص أسباب التصادم ومعاينة التلفيات.

وتُهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة واتباع الإرشادات المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات أو أعمال تطوير، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم حركة المرور طريق الاسكندرية الزراعي حوادث الطرق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري