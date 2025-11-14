بالصور.. حملة مجتمعية لتجميل وتنظيف شوارع وميادين أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

يواصل مسئولو المحليات بمدينة أسوان تكثيف جهودهم على مدار الساعة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة في كافة الشوارع والمناطق والأحياء السكنية.

وأوضح إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة أسوان، أن المشاركة المجتمعية كانت عنصرًا أساسيًا في هذه الحملة، حيث تم التنسيق مع جمعية المستثمرين وعدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية، الذين ساهموا بجهودهم الذاتية في أعمال التجميل ودهانات الأرصفة بالطرق والشوارع الرئيسية، منها كورنيش النيل، شارع النجدة، شارع المسلة، شرق البندر، بالإضافة إلى الشارع الجديد وطريق كسر الحجر.

وأضاف "سليمان" أنه بالتوازي مع أعمال التجميل، تم تنفيذ حملات نظافة عامة ورفع التراكمات والمخلفات في الأحياء السكنية، فيما أشرفت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن على نظافة المنتزهات والمسطحات الخضراء، وتهذيب وري الأشجار.

وقامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوي، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بغسيل الأرصفة والأرضيات في الشوارع والميادين باستخدام المعدات والأدوات المتنوعة، بالتزامن مع تكثيف جهود الوحدات المحلية لإزالة الإشغالات، بهدف إضفاء شكل حضاري وجمالي وخلق متنفس حيوي للمواطنين.