"ضربوا بعض بالشوم".. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب الميراث بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت قرية البورة التابعة لمركز أسيوط، اليوم الجمعة، مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها العصي والشوم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص إثر خلافات حول الميراث.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع المشاجرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن المشاجرة نشبت بين أبناء العمومة بسبب نزاع على الميراث، وأسفرت عن إصابة كل من: "كرولس.و.ن" (35 عامًا)، و"موريس.ن.ن" (64 عامًا)، و"نعيم.ن.ن" (55 عامًا).

تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف، ونُقل المصابون إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، فيما حرر محضر بالواقعة وأُحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.