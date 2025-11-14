الأقصر - محمد محروس:

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة المشرفة على التجهيزات لاحتفالات المحافظة بالعيد القومي رقم 16.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الأقصر بعيدها القومي الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وفقًا للقرار رقم 378 لسنة 2009، الذي نص على تحويل الأقصر من مدينة ذات طابع خاص إلى محافظة كاملة.

جاء الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والمنطقة الجنوبية العسكرية وصندوق تحيا مصر، بحضور اللواء أ.ح سيد رضوان سامي مساعد قائد المنطقة، والأستاذ هشام خليفة رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر. كما شارك في اللقاء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، ومديرو الإدارات والمديريات المختلفة بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية احتفالات العيد القومي، موضحًا أن فعاليات الاحتفال ستبدأ في 26 نوفمبر الجاري تحت شعار "أسبوع الخير"، مشيرًا إلى أن الاجتماع يُعد مبدئيًا لتحديد مهام المديريات ورؤساء المدن المشاركة في الاحتفالية الأولى لعيد الأقصر القومي.

وتتضمن الاحتفالية، بالتعاون بين المحافظة وصندوق تحيا مصر والمنطقة الجنوبية العسكرية، تنظيم معرض للكساء بالمجان للأسر الأولى بالرعاية وطلاب جامعة الأقصر وطالبات جامعة الأزهر، بالإضافة إلى قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات مع صرف الأدوية مجانًا، وتوزيع كرتونة الخير والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة مجانًا.

وأشار المحافظ إلى حرصه على أن تظهر الأقصر بمظهرها اللائق خلال الاحتفالات، مثمنًا جهود جميع المديريات ورؤساء المدن وشعب الأقصر، وموجهًا بضرورة تأمين الفعاليات من قِبل مديرية الأمن، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية تعكس الطابع الحضاري للمحافظة.

من جانبه، أضاف عاشور أن الاحتفالات ستشمل بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة من مسجد السيد يوسف بالكرنك، وافتتاح العديد من المشروعات القومية والخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن الأقصر، بالإضافة إلى الفعاليات الخيرية والترفيهية لأبناء المحافظة.