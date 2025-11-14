وادي غزالة في طابا.. مغامرة سياحية بين الطبيعة والتاريخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تشتهر صحراء جنوب سيناء بجمالها الطبيعي الخلاب وتضاريسها المتنوعة بين السهول والجبال الوعرة، ما يجعلها وجهة مثالية لمحبي المغامرات وتسلق الجبال والرحلات الصحراوية لاكتشاف البيئة الطبيعية الفريدة.

ويعد وادي "غزالة" التابع لمدينة طابا من أشهر الأودية التي يقصدها آلاف السائحين سنويًا للقيام بالمغامرات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، حيث تتجسد فيه تأثيرات الطبيعة على الجبال، في لوحة فنية طبيعية تجمع بين مختلف البيئات.

قال هشام محي، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، إن وادي "غزالة" يتيح للسائحين التخييم للاستمتاع بتجربة بيئية فريدة، ويضم كهوفًا جبلية، كثبانًا رملية، وأشجارًا متنوعة أشهرها أشجار "الأكاسيا"، بالإضافة إلى شلالات وعيون مياه عذبة، أبرزها عين الخضرة، التي تزخر بالمياه ويقصده جميع الحيوانات البرية بالمنطقة.

وأشار محي إلى أن النتوءات التي شكلتها عوامل التعرية على مر السنين جعلت الجبال شاهقة الارتفاع، ما يجعلها وجهة ممتعة لمحبي تسلق الجبال سواء للمحترفين أو المبتدئين، إلى جانب جذب محبي السياحة الأثرية، خاصة أن محمية طابا تجمع بين التضاريس الجيولوجية الرائعة والمواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى نحو 5 آلاف عام.

وأضاف أن المنطقة تتميز بتنوع بيولوجي غني، إذ تضم نحو 25 نوعًا من الثدييات مثل الغزال، الوعل النوبي، الذئب، الضبع، الوبر، ونحو 50 نوعًا من الطيور النادرة مثل الرخمة، النسر الذهبي، أبو دقن، وأكثر من 24 نوعًا من الزواحف، و480 نوعًا من النباتات بينها 36 نوعًا متوطنة لا توجد في أي مكان آخر بالعالم.

وتابع نقيب المرشدين السياحيين أن تضاريس وادي "غزالة" تتميز بممرات جبلية ساحرة، وصخور نوبية وبحرية من العصر الكربتاسي العلوي، وعيون مياه جعلتها واحة للهدوء والاستجمام، لتوفر تجربة سياحية استثنائية تجمع بين الحياة البحرية النادرة، التضاريس الفريدة، والتاريخ العريق.