بالصور- شفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع شبين الكوم بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشبين الكوم، اليوم الجمعة، في شفط تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها المدينة منذ الساعات الأولى من الصباح، بعد موجة الطقس السيئ التي كانت هيئة الأرصاد قد نبّهت لها في توقعاتها.

وأعلن المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن فرق الشركة انتشرت فورًا في الشوارع والميادين والأنفاق للتعامل مع تجمعات المياه، مؤكدًا الدفع بالمعدات اللازمة لضمان استمرار الحركة المرورية دون تعطّل.

وقال رئيس الشركة إن فرق الطوارئ تتابع البلاغات الواردة بشأن أماكن تجمع الأمطار وتتحرك على الفور لشفطها وكسحها، مضيفًا أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عبر الخط الساخن "125" من أي هاتف أرضي أو محمول.