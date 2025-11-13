إعلان

محافظة سوهاج توضح حقيقة تخصيص أراض لإقامة أكشاك بمركز طهطا

كتب : عمار عبدالواحد

06:52 م 13/11/2025

محافظة سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج أن إحدى مؤسسات المجتمع المدني قد تقدمت بطلب للتبرع بإقامة عدد من الأكشاك على قطعة أرض مملوكة للدولة، تقع أمام موقف جهينة بمركز ومدينة طهطا.

وأوضحت المحافظة في بيانها الصادر عن المركز الإعلامي أن الطلب لا يزال قيد الدراسة من النواحي الفنية والتنظيمية، مؤكدًة أنه لم يتم تخصيص أي قطعة أرض لأي شخص أو جهة أو جمعية حتى تاريخه، لحين الانتهاء من الدراسات الأمنية والفنية اللازمة، والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.

وأكدت محافظة سوهاج أنها الجهة صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في تلقي التبرعات والتصرف فيها، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، وبما يضمن النزاهة والشفافية في جميع الإجراءات.

وشددت المحافظة على أن أي قرار سيتم اتخاذه في هذا الشأن سيأتي في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، مؤكدة حرصها الكامل على الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي تلاعب أو إهدار للحقوق العامة.

