قطع الكهرباء عن مناطق حيوية فى بنها غدًا الجمعة.. الأسباب والمواعيد

أعلن مجلس مدينة بنها، اعتزامه قطع التيار الكهربائي، غدًا الجمعة، عن عدد من المناطق بالمدينة، وذلك من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وذلك إجراءً لأعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء.

وأوضح المجلس أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: البنك الأهلي، السنترال، مجلس المدينة، مجمع المحاكم، بنك مصر، البريد، مجاري سعد زغلول، كنيسة المطرانية، قسم أول بنها، مياه المرشحة، الغرفة التجارية، المنطقة التعليمية، والسكة الحديد.

ودعا مجلس المدينة، المواطنين وأصحاب المنشآت الواقعة ضمن نطاق هذه المناطق إلى تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا أن فرق الصيانة ستعمل على إنجاز الأعمال في الوقت المحدد لضمان عودة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

كما ناشد المجلس، السائقين وأصحاب المحلات والمؤسسات الحيوية توخي الحذر خلال فترة الانقطاع، وتجنب أي أعمال تعتمد على الكهرباء تفاديًا لأي تأثير على الخدمات أو الأجهزة الكهربائية.