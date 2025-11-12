لغز عامل الخردة.. الأمن يكشف غموض جريمة طريق بدر بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة غموض العثور على جثة شاب مقتول وملقى على الطريق بإحدى قرى مركز بدر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، بغرض سرقة التروسيكل الخاص به.

كان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تلقوا بلاغًا من مأمور مركز شرطة بدر بالعثور على جثة فرج محمد عاطف الشاملة، 17 عامًا، عامل باليومية في جمع الخردة، مقتول وملقى على الطريق بقرية 30 التابعة لقرية النجاح بدائرة المركز.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وجود الجثة مسجاة بجوار الدراجة البخارية "تروسيكل" التي يعمل عليها المجني عليه في جمع الخردة، وبها عدة طعنات نافذة في أنحاء الجسم، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجّهت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو أ. س.، 27 عامًا، صديق المجني عليه، وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بقصد السرقة.

وانتقلت النيابة العامة بمركز شرطة كوم حمادة لإجراء المعاينة، وصرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات.