جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت المدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، نشاطًا عمليًا مميزًا لإحياء التراث السيناوي، تحت شعار "في يابانية طور سيناء نصنع بأيدينا".

وقال الدكتور محمد المدبولي، مدير المدرسة، إن النشاط يهدف إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنه مخصص للطلاب المتميزين ويُعد نشاطًا مستمرًا ضمن خطة المدرسة لتنمية المهارات اليدوية والحرفية.

وأوضح "المدبولي" في تصريح اليوم، أن الطلاب يشاركون في إحياء التراث السيناوي من خلال تعلم فن النسيج اليدوي، حيث يتدربون عمليًا على أساسيات النسيج باستخدام الصوف الطبيعي الدافئ، لإنتاج قطع فنية تعكس جمال أرض الفيروز وروح البيئة السيناوية.

وأضاف أن النشاط يشمل أيضًا إعادة التدوير الذكي، إذ يُطلِق الطلاب العنان لخيالهم لتحويل بواقي الأقمشة وقصاصيص القماش إلى أعمال فنية مبتكرة ومفيدة، بما يرسخ قيم الحفاظ على البيئة والاستدامة.

وأكد مدير المدرسة أن الهدف التعليمي من هذا النشاط هو تعميق الانتماء للتراث السيناوي، وتنمية المهارات اليدوية، وتعزيز قيمة العمل الجماعي وريادة الأعمال الصغيرة منذ الصغر.