إعلان

انتخابات مجلس النواب 2025.. نتيجة الحصر العددي لدائرة ملوي في المنيا

كتب : جمال محمد

11:54 ص 12/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025.

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:


أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمركز وبندر ملوي بالمنيا، نتيجة الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.


وأظهرت نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بعد انتهاء أعمال الفرز، عن وصول 6 مرشحين لجولة الإعادة من بين 36 مرشحاً.


وتصدر العمدة وائل إسماعيل حسن الأصوات بإجمالي 36,692 صوتًا، تلاه محمد مصطفى محمود كمال بـ 34,118 صوتًا، وهيلا سلاسي غني بـ 28,173 صوتًا.

كما حصل المرشح حازم محمد الدروي على 25,310 صوتًا، وأسامة عبد الشكور حمزة نمر على 23,702 صوتًا، ومصطفى فتحي راتب محمد على 22,428 صوتًا.

وبذلك، يخوض المرشحون الستة جولة الإعادة المقبلة بعد تسجيلهم أعلى الأصوات.
وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 تيجة الحصر العددي لمنيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح