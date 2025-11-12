انتخابات مجلس النواب 2025.. نتيجة الحصر العددي لدائرة ملوي في المنيا

المنيا- جمال محمد:



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمركز وبندر ملوي بالمنيا، نتيجة الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.



وأظهرت نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بعد انتهاء أعمال الفرز، عن وصول 6 مرشحين لجولة الإعادة من بين 36 مرشحاً.



وتصدر العمدة وائل إسماعيل حسن الأصوات بإجمالي 36,692 صوتًا، تلاه محمد مصطفى محمود كمال بـ 34,118 صوتًا، وهيلا سلاسي غني بـ 28,173 صوتًا.

كما حصل المرشح حازم محمد الدروي على 25,310 صوتًا، وأسامة عبد الشكور حمزة نمر على 23,702 صوتًا، ومصطفى فتحي راتب محمد على 22,428 صوتًا.

وبذلك، يخوض المرشحون الستة جولة الإعادة المقبلة بعد تسجيلهم أعلى الأصوات.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.