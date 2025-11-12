إعلان

انتخابات مجلس النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للدائرة الثانية في البحيرة

كتب : مصراوي

08:57 ص 12/11/2025

انتخابات مجلس النواب في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية، ومقرها مركز وبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 196 ألفا و 125 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 15 ألفا 498 صوتا، والأصوات الصحيحة 180 ألفا و 627 صوتا.

ويتنافس المرشحون على 3 مقاعد وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح محمود عبد ربه عبد الغفار 108 ألفا و 168 صوتا، المرشح محمود شعلان 102 ألفا و634 صوتا، والمرشح عمرو الرقم 90 ألفًا و761.

وأكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.

