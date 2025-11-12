بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة بني سويف، ومقرها مركزي الواسطى وناصر، الحصر العددي لعملية التصويت التي جرت في أجواء تنظيمية هادئة، و شهدت إقبالاً ملحوظًا من الناخبين.

وبحسب الحصر العددي المعلن، بلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 145 ألفًا و205 ناخبين، منها 5647 صوتًا باطلًا، و139 ألفًا و558 صوتًا صحيحًا.

وجاءت نتائج المرشحين على النحو التالي: "أحمد إبراهيم الجنيدي: 88,085 صوتًا، ومحمد فاروق يوسف 80,411 صوتًا، وعبدالحكيم مسعود 78,775 صوتًا، وعلي فايز بدوي 5,883 صوتًا".

وشملت النتائج أيضا: "مصطفى محمد عبدالمولى 9,620 صوتًا، وحمدي رمضان محمد 8,341 صوتًا، ورمضان ربيع بكري 42,850 صوتًا، وعبدالعزيز محمدين أحمد 5,421 صوتًا، وعلي مجاهد حسين (اللواء علي جبر) 49,957 صوتًا".

كما شملت النتائج كلا من: "حمادة حسين صالح 7,521 صوتًا، وزيدان سيد عبدالمقصود 7,966 صوتًا، ومصطفى جمال سيد خلف 5,782 صوتًا، وعلام سيد حسين 6,849 صوتًا، وعبدالمنعم صالح سيد 7,885 صوتًا، وعلي محمد علي 5,207 صوتًا، ومصطفى محمد إبراهيم: 8,421 صوتًا".