"انتخب واطمّن على صحتك".. مبادرة طبية في لجان النواب بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرتها المميزة "انتخب واطمّن" لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بأسوان.

وتنتشر 123 فرقة طبية أمام اللجان الانتخابية لتقديم الخدمات الصحية للناخبين والعاملين، مع سرعة الاستجابة لأي طارئ طبي وفق أعلى معايير الجودة.

وقالت بسمة صابر عابدين، عضو الفريق الطبي، إن الفرق تقوم بقياس الضغط والسكر، تقديم الإسعافات الأولية، والتوعية الصحية، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات فورًا.

وأشار فني التمريض هاجر محمد صبري إلى التدخل السريع للحالات الطارئة داخل اللجان، بينما أوضح محمد إبراهيم مخيمر أن التثقيف الصحي جزء أساسي من المبادرة لجميع المترددين على اللجان.

وأعربت الحاجة نور هاشم (70 سنة) عن فخرها بممارسة حقها الدستوري، مؤكدة أن الانتخابات مناسبة للتأكيد على واجب المشاركة.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد منافسة قوية بين 59 مرشحًا على 5 مقاعد في 4 دوائر انتخابية، بالإضافة إلى 4 مرشحين ضمن القائمة الوطنية لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.







