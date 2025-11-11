بني سويف – حمدي سليمان:



شهدت الدائرة الرابعة بمحافظة بني سويف ومقرها مراكز ببا وسمسطا والفشن، اليوم الثلاثاء، مسيرات حاشدة نظمها عدد من المرشحين والقيادات الشعبية، لحث المواطنين على المشاركة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالحماس الوطني.



وانطلقت المسيرات بالمزمار البلدي، والأغاني الوطنية، والهتافات التي تدعو المواطنين إلى التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.



وشارك في المسيرات عدد كبير من الشباب والسيدات وكبار السن، حاملين صور المرشحين، ولافتات تدعو للمشاركة الإيجابية، فيما شهدت مداخل القرى ومحيط اللجان توافد الأهالي في أجواء من البهجة والتنظيم.