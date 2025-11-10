جامعة بنها تطلق حملة للكشف المبكر عن أمراض القلب بين الطلاب (صور)

بعد 11 شهرًا.. استخراج هاتف محمول من معدة مريض بالمنصورة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا"، في إطار حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس والكشف المبكر عن الأمراض التي قد تؤثر على القلب نتيجة التهابات اللوزتين أو الحمى الروماتيزمية، حفاظًا على صحة وسلامة الجيل الصغير.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وبإشراف الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور الجيزاوي أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ قوافل طبية ومسوح ميدانية شاملة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في محافظة القليوبية، للكشف المبكر عن الحالات المرضية، وتقديم خدمات طبية وتوعوية متكاملة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة إلى المستشفيات الجامعية لمتابعتها.

وأضاف أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي لجامعة بنها في الاهتمام بصحة الطلاب داخل المدارس، ورفع الوعي الصحي بين الأطفال وأولياء الأمور بأهمية الفحص الدوري والعلاج المبكر لضمان نشء سليم وصحة أفضل، مشيرًا إلى استمرار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنفيذ القوافل الطبية في مختلف مراكز المحافظة لدعم التنمية الصحية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.

من جانبها، أشارت الدكتورة نرمين عدلي إلى أن أولى فعاليات المبادرة أقيمت بمدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية الحديثة رقم 2 بمركز كفر شكر، حيث تم إجراء 381 كشفًا طبيًا شملت تخصصي الرمد والأنف والأذن والحنجرة، على 260 تلميذًا، تضمنت 121 حالة أمراض عيون و260 حالة أمراض الأنف والأذن، وتم اكتشاف حالات التهاب اللوز المزمن، بالإضافة إلى تقديم 33 نظارة طبية مجانًا، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لإجراء الإشاعات والفحوصات اللازمة.

وتُمثل المبادرة خطوة عملية من جامعة بنها في تعزيز الصحة المدرسية والوقاية المبكرة من أمراض القلب، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية للأطفال وتأمين جيل صحي قادر على مواصلة مسيرة التنمية في المستقبل.