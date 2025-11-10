محافظ بني سويف يتفقد اللجان الانتخابية ويطمئن على انتظام التصويت (صور)

بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، عددًا من المقار واللجان الانتخابية للاطمئنان على انتظام سير أعمال التصويت ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

واطلع المحافظ على الإجراءات المنفذة في عدد من اللجان، شملت مدارس الشهيد علي عبد الحليم الابتدائية بمركز ناصر، والنويشي الابتدائية بمركز الواسطى، للتأكد من توفير سبل الراحة والأمان وتهيئة الأجواء المناسبة للناخبين أثناء عملية الاقتراع.

وتبادل المحافظ أطراف الحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على الجانب التنظيمي من خلال تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتسهيل العملية الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قد أتمت كافة استعداداتها للانتخابات، ومراجعة الترتيبات والتجهيزات النهائية بالمقار الانتخابية في جميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة.