تحرك عاجل من وكيل صحة المنوفية لحل أزمة ندب المراقبين الصحيين

كتب : أحمد الباهي

01:29 م 10/11/2025

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الاثنين، عن تدخله لحل مشكلة ندب عدد من المراقبين الصحيين من إدارة تلا إلى قويسنا.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة بعدد من المراقبين الصحيين، بحضور الدكتورة إيريني عطية، مدير إدارة تلا الصحية، والدكتورة عبير نشأت، نائب مدير عام الطب الوقائي، حيث استمع لمطالبهم وظروفهم الاجتماعية ومواقع عملهم السابقة.

وأكد وكيل الوزارة خلال بيان إعلامي تقديره لدور المراقبين الصحيين في دعم منظومة الوقاية والصحة العامة، مشددًا على أن إعادة توزيع القوى البشرية ستتم وفق الاحتياج الفعلي لكل إدارة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للعاملين، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وظروفهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياسة الباب المفتوح التي يتبناها للتواصل المباشر مع العاملين، والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل القطاع الصحي بالمحافظة.

