إعلان

بينهم توأم.. قرية بالشرقية تشيع 3 شباب توفوا في السعودية وليبيا

كتب : ياسمين عزت

01:24 م 10/11/2025

تشيع 3 شباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية – ياسمين عزت:

شيّع أهالي قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، ثلاثة شباب من أبناء القرية، بينهم شقيقان توأم، بعد وصول جثامينهم من السعودية وليبيا، بعد أن فارقوا الحياة خلال عملهم في الغربة سعيًا وراء الرزق.

وأوضح الأهالي أن الشابين التوأم، أحمد ومحمد عبد الوهاب العيسوي، لقيا مصرعهما في حادث مروري بالمملكة العربية السعودية، بينما توفي محمد عبد الفتاح مكاوي أثناء عمله في ليبيا.

وساد الحزن أرجاء القرية، حيث عبر الأهالي عن ألمهم لفقدان شبابهم الغُرباء، معتبرين إياهم شهداء للقمة العيش بعيدين عن أهاليهم وذويهم، ودعوا لهم بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلاتهم.

وأضاف الأهالي أن الجثامين تم تجهيزها وشحنها إلى مسقط رأسهم في هربيط لأداء صلاة الجنازة عليهم، وتم تشييع كل منهم إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة، وسط مشهد مؤثر من الحزن والأسى الذي خيّم على القرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أهالي قرية هربيط بينهم توأم تشيع 3 شباب السعودية ليبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)