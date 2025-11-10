بينهم توأم.. قرية بالشرقية تشيع 3 شباب توفوا في السعودية وليبيا

الشرقية – ياسمين عزت:

شيّع أهالي قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، ثلاثة شباب من أبناء القرية، بينهم شقيقان توأم، بعد وصول جثامينهم من السعودية وليبيا، بعد أن فارقوا الحياة خلال عملهم في الغربة سعيًا وراء الرزق.

وأوضح الأهالي أن الشابين التوأم، أحمد ومحمد عبد الوهاب العيسوي، لقيا مصرعهما في حادث مروري بالمملكة العربية السعودية، بينما توفي محمد عبد الفتاح مكاوي أثناء عمله في ليبيا.

وساد الحزن أرجاء القرية، حيث عبر الأهالي عن ألمهم لفقدان شبابهم الغُرباء، معتبرين إياهم شهداء للقمة العيش بعيدين عن أهاليهم وذويهم، ودعوا لهم بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلاتهم.

وأضاف الأهالي أن الجثامين تم تجهيزها وشحنها إلى مسقط رأسهم في هربيط لأداء صلاة الجنازة عليهم، وتم تشييع كل منهم إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة، وسط مشهد مؤثر من الحزن والأسى الذي خيّم على القرية.