بالصور- الدكتور شوقي علام يدلي بصوته في لجنته الانتخابية بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:05 م 10/11/2025
البحيرة - أحمد نصرة:

أدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بصوته الانتخابي، بلجنة مدرسة الإرشاد الابتدائية، بمسقط رأسه بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء يسودها الانضباط والتنظيم والتأمين الكامل داخل مختلف اللجان بمحافظة البحيرة.

وتضم محافظة البحيرة كتلة تصويتية تبلغ 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا موزعين على 647 مقرًا انتخابيًا تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

