بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصدرت المرأة المشهد الانتخابي في الإسكندرية منذ اللحظات الأولى لانطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الإثنين.

واصطفت الناخبات من مختلف الأعمار أمام اللجان الفرعية في مختلف دوائر المحافظة، وسط أجواء تنظيمية محكمة واستعدادات مكثفة وفّرتها الجهات المعنية لضمان سلاسة العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان الانتخابية البالغ عددها 558 لجنة موزعة على 316 مقرًا انتخابيًا، توافدًا مبكرًا من السيدات، خاصة في مناطق المنتزه والرمل وسيدي جابر، حيث حرصن على الحضور برفقة أفراد أسرهن، مؤكدات على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة وفرت كافة التسهيلات لضمان مشاركة فعالة لجميع الفئات، بما في ذلك تجهيز أماكن للاستراحة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير كراسٍ متحركة داخل اللجان. كما تم رفع كفاءة الطرق والإنارة بمحيط المقار الانتخابية، إلى جانب تشكيل غرف عمليات بالأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، موزعين على 5 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب، وسط توقعات بارتفاع نسب المشاركة خلال الساعات المقبلة.