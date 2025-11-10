صحة جنوب سيناء تحصد المركز الرابع في مسابقة الأمان الحيوي 2025 (صور)

"صنع في مصر" يبحر عالميًا.. تدشين أول يخت سياحي من إنتاج قناة السويس

جنوب سيناء - رضا السيد:

حققت مديرية الصحة بجنوب سيناء المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التوأمة للأمان الحيوي لعام 2025، وذلك خلال فعاليات مؤتمر المعامل المركزية للصحة العامة (CPHL 2025) المُقام بالقاهرة، بحضور قيادات وزارة الصحة وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التحاليل الطبية والمختبرات.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن المؤتمر جرى تنظيمه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات المعملية ورفع كفاءتها بجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل الوزارة أن مشروع التوأمة يهدف إلى تطبيق معايير الأمان الحيوي (Biosecurity) ضمن حملة "أمان معاملنا"، وفقًا للمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأشار إلى أن المشروع يشتمل على تطبيق الأمان الحيوي في 10 معامل بمحافظة المنيا، إلى جانب تنفيذ تقييم شامل لهذه المعامل، وتقديم شرح مكثف لمفاهيم الأمان الحيوي (Biosafety)، مع التميز بإدخال وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في بيئة العمل داخل المعامل لرفع مستوى الدقة والأمان.

وأكد أن المؤتمر شهد تكريم مديرية الصحة بجنوب سيناء لتحقيق المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التوأمة للأمان الحيوي لعام 2025، وتم تسليم درع التكريم لماريان وجدي رسمي، مشرف البيوسيفتي بالمحافظة ومشرف إدارة المعامل بالمديرية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعكس كفاءة الكوادر المعملية وجودة منظومة العمل داخل معامل المحافظة.